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(CNN)-- شنت القوات الإسرائيلية غارة جوية في بعلبك، شمال لبنان، مما أسفر عن مقتل القيادي البارز في حزب الله ميثم العطار، الذي وصفته بأنه شخصية رئيسية في وحدة الدفاع الجوي التابعة للجماعة، وفقًا لبيان صدر السبت عن الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن العطار شارك في تخطيط وتنفيذ العديد من الهجمات ضد إسرائيل، وتلقى التدريب والمساعدة من إيران.

وأكد حزب الله، في بيان له وفاة العطار، معربًا عن حزنه لمقتله وتعهد بمواصلة القتال ضد إسرائيل.

وأصبح إطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران حدثًا شبه يومي منذ بدء الحرب في غزة.