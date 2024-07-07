السعودية.. الداخلية تعلن إعدام آل بريك قصاصا وتكشف عن جريمته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد المواطنين في منطقة الرياض، بعد ثبوت اتهامه بقتل مواطن سعودي آخر، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم منصور بن غنام بن مقيم الزقروط آل بريك، سعودي الجنسية، على قتل فهد بن زيد بن مقيم آل بريك، سعودي الجنسية، بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيد من مرجعه"، طبقا لما أوردت "واس".

وأكدت الوزارة السعودية أنه "تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني منصور بن غنام بن مقيم الزقروط آل بريك، السبت 30/ 12/ 1445 هجرية، الموافق 6/ 7/ 2024 ميلادية بمنطقة الرياض"، حسبما ذكرت وكالة "واس".