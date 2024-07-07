بذخائر أمريكية.. إليكم ما نعلمه عن غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة في غزة

(CNN)-- أصدر المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إدانة شديدة، الأحد، عقب الهجوم الإسرائيلي السبت على مدرسة تابعة للوكالة تؤوي ما يقرب من 2,000 نازح في وسط غزة، ما أدى إلى مقتل 16 فلسطينيًا على الأقل وإصابة عشرات آخرين.

وسلّط لازاريني الضوء على المخاوف المستمرة بشأن الهجمات المتكررة على منشآت الأونروا خلال الصراع الذي دام تسعة أشهر، حيث تعرض أكثر من نصف منشآت الأونروا للقصف، مما تسبب في مقتل 520 شخصًا وإصابة حوالي 1,600 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال الذين يبحثون عن الأمان.

وردًا على ادعاءات الجيش الإسرائيلي بأن منشآت الأمم المتحدة تستخدم من قبل الجماعات الفلسطينية المسلحة، أكد لازاريني على الحاجة إلى إجراء تحقيقات مستقلة للتأكد من الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات على مباني الأمم المتحدة أو إساءة استخدامها. وأضاف: "هذه مزاعم آخذها على محمل الجد".

وحثّ لازاريني على وقف إطلاق النار لتخفيف المعاناة وحماية المدنيين في غزة وإسرائيل، وشدد على الخسائر الإنسانية للصراع الذي طال أمده، ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الأعمال العدائية وضمان إطلاق سراح جميع الرهائن.

وقال: "كلما طال أمد هذه الحرب، أصبح الصدع أعمق، وزادت معاناة الناس. لقد طفح الكيل".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، إن قصفاً إسرائيليًا أدى إلى مقتل 16 فلسطينيًا على الأقل وإصابة 50 آخرين في مدرسة الجاعوني التابعة للأونروا لإيواء النازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من أرقام الوزارة.

وفي الوقت نفسه، قال رجل نازح في المدرسة لشبكة CNN إن هناك أطفالاً من بين المصابين.

وأضاف وهو يحمل ابنته الصغيرة: "كانت هناك أرجوحة هنا، وكانت الأراجيح هنا، وكان )الأطفال( يلعبون. ما ذنبهم؟ بالكاد وجدنا هذا المكان في المدرسة، ولكن حتى المدرسة ليست آمنة".

ويظهر مقطع فيديو لشبكة CNN العديد من الأطفال المصابين وهم يصلون إلى مستشفى قريب بعد الهجوم.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، السبت، إن مسلحين ينشطون في مبان تقع في منطقة المدرسة.

وأضاف البيان أن "هذا الموقع كان بمثابة مخبأ وبنية تحتية عملياتية تم من خلالها توجيه وتنفيذ الهجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في قطاع غزة".

ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من ادعاء الجيش الإسرائيلي.

وقالت مديرة الاتصالات في الأونروا، جولييت توما، لشبكة CNN، إن الأونروا ليس لديها جميع المعلومات حتى الآن، مضيفة أن نصف منشآت الأونروا في غزة تعرضت للقصف منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.