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(CNN)-- قال مسؤول أمني إسرائيلي لشبكة CNN، إن الجيش الإسرائيلي استهدف المسؤول العسكري الرفيع في حركة حماس، محمد الضيف، في غارة جوية جنوب قطاع غزة.

وبيّن المسؤول أن الضيف، زعيم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استُهدف، السبت، بغارة جوية في منطقة المواصي بناء على معلومات استخباراتية دقيقة.

وأضاف المسؤول الأمني ​​أن الضيف استُهدف إلى جانب قائد لواء خان يونس رافع سلامة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه بصدد التحقق مما إذا كان الضيف قد قُتل في الغارة.

وقُتل ما لا يقل عن 20 فلسطينيا وأُصيب العشرات في غارة جوية نفذت، السبت، في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، ومن غير الواضح حاليًا ما إذا كانت هذه هي نفس الضربة التي استهدفت الضيف.

ويجري وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، حاليًا تقييمًا للوضع العملياتي مع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، ومدير جهاز الأمن العام (الشاباك).