دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، إن هناك أولوية للوقف الفوري للحرب في غزة، وإنهاء دوامة العنف والتصعيد الإقليمي، ومنطق العدوان والرد عليه، وسط تفاعل.

وأكد أنور قرقاش في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "لا يمكن لأي صوت عاقل إلا تأكيد أولوية الوقف الفوري للحرب في غزة، وإنهاء دوامة العنف والتصعيد الإقليمي، ومنطق العدوان والرد، مع الاعتراف بفشل سياسة احتواء وتأجيل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة".

وأضاف مستشار الرئيس الإماراتي أنه "لا بديل عن مسار حقيقي يضمن للشعب الفلسطيني تقرير مصيره، ويكسر حلقة عدم الاستقرار بالمنطقة".

وتفاعل متابعون على منشور أنور قرقاش وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: