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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبدالله بن زايد، على أهمية وقف الحرب في قطاع غزة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في منشور عبر صفحة الوزارة على فيسبوك، الخميس، إن "الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات حيال تطورات الوضع في قطاع غزة، والمساعي الهادفة للوصول لوقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

وأضاف المتحدث أن الوزيرين أكدا "أهمية وقف الحرب على قطاع غزة في أسرع وقت، باعتبارها السبب الرئيسي في زيادة حدة التوتر والتصعيد غير المسبوق في المنطقة".

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن وزير الخارجية المصري "أكد خلال الاتصال على الروابط الوثيقة التي تجمع مصر مع الإمارات قيادة وشعباً، وحرص مصر على دعم وتعزيز علاقاتها مع الإمارات في كافة المناحي".

وأضاف السفير أبو زيد، أن "الشيخ عبدالله بن زايد أكد على روابط الأخوة التاريخية التي تربط مصر بالإمارات، وضرورة مواصلة التنسيق المشترك والتواصل الدائم فيما يتعلق بالقضايا والتحديات الإقليمية، واستمرار التشاور حيال مختلف الموضوعات، وذلك في إطار العمل المشترك للحيلولة دون انجراف المنطقة إلى حرب واسعة النطاق تهدد استقرار دولها وأمن شعوبها".

وفي الوقت نفسه، أكد وزير الخارجية المصري خلال اتصال هاتفي، مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، أهمية "احتواء التوتر في المنطقة، والحيلولة دون اندلاع مواجهات عسكرية واسعة النطاق".

وجدد وزير الخارجية المصري خلال الاتصال التأكيد على "ضرورة وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة باعتبارها السبب الرئيسي في اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وعلى مسؤولية الدول الكبرى والمؤثرة في التدخل والضغط على إسرائيل للتوقف عن اتباع سياسة حافة الهاوية والاغتيالات، وانتهاك سيادة الدول الأخرى"، بحسب بيان آخر نشره المتحدث باسم الخارجية المصرية عبر فيسبوك.