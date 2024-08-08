مصدران لـCNN: "حزب الله" يستعد لمهاجمة إسرائيل بشكل مستقل عن إيران

الشرق الأوسط
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مصدران لـCNN: "حزب الله" يستعد لمهاجمة إسرائيل بشكل مستقل عن إيران
Credit: AFP via Getty Images

(CNN) --  قال مصدران مطلعان على المعلومات الاستخباراتية، لشبكة CNN، الأربعاء، إن "حزب الله" اللبناني يبدو أنه سيهاجم إسرائيل بشكل مستقل عن إيران.

وكانت إسرائيل استهدفت القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر في جنوب بيروت الأسبوع الماضي.

وأضاف مصدر أن "حزب الله" يتحرك بشكل أسرع من إيران في تخطيطه ويتطلع إلى مهاجمة إسرائيل في الأيام المقبلة. 

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وفي الوقت نفسه، يبدو أن إيران لا تزال تعمل على تحديد كيفية قيامها بالرد على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة"حماس" إسماعيل هنية في طهران، بحسب ما قاله مسؤولون لـ CNN.

وقال المصدر الثاني إن "حزب الله" قد يتصرف دون سابق إنذار، وهو ما لا ينطبق على إيران نظرا لقرب لبنان من إسرائيل كجار مباشر إلى الشمال.

وأضاف المصدر أنه لا يوجد تنسيق واضح بين "حزب الله" وإيران في الوقت الحالي.

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