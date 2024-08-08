زعيم الحوثيين يوضح سبب "تأخير" رد "محور المقاومة" على إسرائيل

(CNN) -- قال زعيم الحوثيين إن تأخير رد ما يُعرف بـ"محور المقاومة" على إسرائيل "تكتيكي بحت" لضمان أن يكون الانتقام "فعالًا".

وفي خطاب له الخميس، قال عبد الملك الحوثي إن جماعته سترد أيضاً على إسرائيل بعد ضربة على خزانات الوقود في مدينة الحُديدة الساحلية اليمنية أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات الشهر الماضي.

وجاءت الغارة الإسرائيلية على اليمن في يوليو/تموز ردا على هجوم بطائرة بدون طيار شنه الحوثيون على تل أبيب، مما أسفر عن مقتل رجل وإصابة 10 أشخاص.

وإلى جانب حزب الله والميليشيات العراقية، يعتبر الحوثيون جزءا من "محور المقاومة" - وهو شبكة إقليمية من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران.

وتوعدت إيران وحزب الله بالانتقام من سلسلة الاغتيالات التي استهدفت الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في بيروت الأسبوع الماضي.

ومنذ بداية الصراع في 7 أكتوبر/تشرين الأول، استهدف الحوثيون إسرائيل بانتظام بطائرات بدون طيار وصواريخ، تم اعتراض معظمها من قبل الدفاعات الإسرائيلية أو دفاعات حلفائها. كما هاجم الحوثيون بانتظام أهدافًا أمريكية وسفنًا تجارية في البحر الأحمر.

وردت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة على الهجمات على طرق الشحن من خلال شن ضربات على أهداف الحوثيين في اليمن. ومع ذلك، لم تشارك إسرائيل في تلك الضربات.