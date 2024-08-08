الحوثيون يزعمون استهداف سفينة ومدمرتين أمريكيتين.. و"سنتكوم" تعلق

قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ويستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وأمريكا تقصف في اليمن

ما الصاروخ الذي استهدف به الحوثيون سفينة الشحن الأمريكية؟ مراسل CNN يوضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- زعم المتمردون الحوثيون في اليمن، الخميس، أنهم نفذوا 3 عمليات عسكرية استهدفت سفينة ومدمرتين أمريكيتين، في البحر الأحمر وخليج عدن، بحسب بيان نشرته وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء التي يديرها الحوثيون.

وقال الحوثيون في بيان إنهم "استهدفوا سفينة (Contship Ono) في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة"، حسبما نقلت الوكالة عن المتحدث باسمهم العميد يحيى سريع.

كما ادعى المتمردون الحوثيون أنهم "استهدفوا المدمرة الأمريكية (كول) في خليج عدن، بعدد من الطائرات المسيرة وحققت العملية هدفها بنجاح، فيما نفذت القوات البحرية عملية عسكرية نوعية استهدفت المدمرة الأمريكية (لابون) بعدد من الصواريخ الباليستية"، طبقا لما أوردت وكالة "سبأ".

وفي المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، صباح الخميس، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، نجحت قواتها في تدمير طائرتين بدون طيار ومحطة تحكم أرضية وثلاثة صواريخ كروز مضادة للسفن، تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن".

وأضافت "سنتكوم" في منشورها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن "هذه الأسلحة شكلت تهديداً واضحاً ووشيكاً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يستمر هذا السلوك المتهور والخطير من جانب الحوثيين المدعومين من إيران في تهديد الاستقرار والأمن الإقليميين".