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القدس (CNN)-- قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الخميس، إنه ألغي الوضع الدبلوماسي في إسرائيل للممثلين النرويجيين لدى السلطة الفلسطينية.

وأضاف كاتس في بيان أن "أولئك الذين يهاجموننا ويتبعون سياسة أحادية الجانب ضدنا سيدفعون الثمن".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن هذا الإجراء جاء عقب "سلسلة تحركات مناهضة لإسرائيل وأحادية الجانب من جانب حكومة النرويج، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطينية، والانضمام إلى الدعوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، والتصريحات الخطيرة لكبار المسؤولين النرويجيين".

وأوضحت الوزارة، أن "وزير الخارجية أمر بإلغاء الوضع الدبلوماسي في إسرائيل للممثلين النرويجيين الذين يمثلون النرويج لدى السلطة الفلسطينية"، وقدرت عددهم بثمانية. وسوف تنتهي صلاحية تمثيلهم في غضون أسبوع.

وقال يسرائيل كاتس: "هناك ثمن للسلوك المناهض لإسرائيل... اختارت النرويج مكافأة القتلة والمغتصبين من حماس على شكل الاعتراف بدولة فلسطينية، ولم تكتف بذلك- وانضمت كذلك إلى الدعوى غير المبررة ضدنا في المحكمة الجنائية الدولية"، حسب قوله.

وأضاف: "تتبع النرويج سياسة أحادية الجانب بشأن قضية الفلسطينيين- وبالتالي سيتم إبعادها عن القضية الفلسطينية".