دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة يحمل جنسية نيجيريا في منطقة مكة، بعد ثبوت اتهامه بتهريب الكوكايين المخدر إلى المملكة، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم حسن موسى يوسف، نيجيري الجنسية، على تهريب مادة الكوكايين المخدر إلى المملكة".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيراً، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً"، حسبما أوردت الوكالة السعودية.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني حسن موسى يوسف، نيجيري الجنسية، الأربعاء، 3/ 2/ 1446هجرية، الموافق 7/ 8/ 2024 ميلادية بمنطقة مكة المكرمة"، طبقا لوكالة "واس".