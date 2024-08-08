أمر من الملك سلمان حال غيابه وولي العهد عن جلسات مجلس الوزراء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، أمرا ملكيا بشأن رئاسة جلسات مجلس الوزراء، إذا لم يحضره الملك أو رئيس المجلس، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أو أي من نوابه.

وجاء في الأمر الملكي، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أنه "بناءً على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في شأن ما يتصل بعقد اجتماع مجلس الوزراء إذا لم نحضره ولم يحضره رئيس المجلس، وذلك بأن يرأس الاجتماع الأكبر سنًا من أصحاب السمو الملكي أعضاء المجلس الحاضرين".

وأضاف: "يكون انعقاد الاجتماع المُقرّر لمجلس الوزراء – إذا لم نحضره ولم يحضره رئيس المجلس أو أي من نوابه – برئاسة الأكبر سنًا من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وإن نزلوا".

وتابع أن ذلك "استثناءً من حكم المادة (7) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) في شأن رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء، ويتم توقيع القرارات التي تصدر في ذلك الاجتماع من رئيس المجلس".

وكان الملك سلمان قد أمر في سبتمبر/ أيلول 2022 بتعيين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وزير الدفاع آنذاك، رئيسا لمجلس الوزراء، بعدما كان الملك رئيسا للوزراء، في استثناء من حكم المادة السادسة والخمسين من النظام الأساسي للحكم، التي تنص على أن الملك هو رئيس الوزراء.

كما نص الأمر الملكي الصادر في سبتمبر 2022 على أن جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها الملك سلمان تكون برئاسته.