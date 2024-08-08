(CNN) – بعد أن أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بتولي أكبر أحفاد الملك عبدالعزيز من أعضاء مجلس الوزراء، رئاسة المجلس في حال تغيب الملك ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أو أي من نوابه، ننقل فيما يلي ترتيب الأعضاء الأكبر سنا من أبناء أبناء الملك عبدالعزيز من أعضاء المجلس.

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية ترتيب أحفاد الملك المؤسس الأعضاء في مجلس الوزراء ليكون الأمير منصور بن متعب على رأس القائمة إذ يبلغ من العمر 72 عاما ويشغل منصب وزير دولة.

ويأتي الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلف الأمير منصور بن متعب في ترتيب السن، إذ يبلغ من العمر 64 عاما ويشغل منصب وزير الطاقة.

ويلي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الأمير تركي بن محمد بن فهد البالغ من العمر 45 عاما ويشغل منصب وزير دولة، ثم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، 41 عاما، ويشغل منصب وزير الرياضة، يليه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، 41 عاما أيضا، ويشغل منصب وزير الداخلية.

ويتبع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الأمير عبدالله بن بندر، البالغ من العمر 38 عاما ويشغل منصب وزير الحرس الوطني، ثم الأمير خالد بن سلمان، 36 عاما، ويشغل منصب وزير الدفاع.

وجاء في الأمر الملكي، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أنه "بناءً على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في شأن ما يتصل بعقد اجتماع مجلس الوزراء إذا لم نحضره ولم يحضره رئيس المجلس، وذلك بأن يرأس الاجتماع الأكبر سنًا من أصحاب السمو الملكي أعضاء المجلس الحاضرين".

وأضاف: "يكون انعقاد الاجتماع المُقرّر لمجلس الوزراء – إذا لم نحضره ولم يحضره رئيس المجلس أو أي من نوابه – برئاسة الأكبر سنًا من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وإن نزلوا".