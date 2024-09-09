(CNN) -- قال شادي الجازي، شقيق المسلح المشتبه به في مقتل ثلاثة إسرائيليين بالرصاص عند معبر اللنبي الحدودي بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، إن غضب شقيقه من العنف في قطاع غزة ربما كان الدافع وراء الهجوم.

وقالت السلطات الأردنية إن التحقيق الأولي حدد هوية ماهر ذياب حسين الجازي، وهو مواطن أردني، باعتباره المشتبه به في إطلاق النار.

وقال شادي الجازي في مقابلة على الهواء مع وكالة عمون الإخبارية الأردنية: "تفاجأنا مثل بقية الناس، كان يعمل سائق شاحنة ويعبر في كثير من الأحيان لتفريغ الشاحنة ثم العودة مرة أخرى إلى الأردن. لكن حزنه على ما يحدث للأمة الإسلامية، ورؤية كل عمليات القتل في غزة، وكل واحد منا يشعر بالعاطفة تجاه إخوانه، ربما كان هذا حافزًا له".

ولم يوضح الجازي أي خلفية عن آراء شقيقه أو تصرفاته السابقة أو كلماته التي من شأنها أن تشير إلى هذه النتيجة.

وقال إن السلطات لم تتصل بعائلته، وأشار إلى أنهم علموا بالأمر من خلال القنوات الإخبارية الفضائية.

وألمحت وزارة الخارجية الأردنية إلى ارتباط أعمال العنف في المنطقة بالتطرف، داعية إلى سلام دائم يحمي "المنطقة كلها من تبعات استمرار التدهور الذي يكرس اليأس والتطرف، ويفجر دوامات العنف والقتل ويدفع ثمنه الجميع".