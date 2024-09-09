دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الاثنين، على المسئوليات التي تقع على عاتق المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، للضغط المكثف في اتجاه التوصل لاتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة.

وجاء ذلك خلال استقبال السيسي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، حسبما أفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير أحمد فهمي في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وبحسب البيان، فقد بحث الجانبان "الأوضاع في غزة والشرق الأوسط، واستعرضا جهود مصر والشركاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن والسجناء، بحيث يمكن إنهاء الكارثة الإنسانية التي تواجه أهالي غزة، فضلاً عن تمهيد الطريق لإنفاذ حل الدولتين الذي من شأنه فتح آفاق السلام والتعايش والاستقرار والتنمية بالمنطقة".

وأكد السيسي "خطورة خطوات التصعيد المستمر، التي تدفع في اتجاه توسيع دائرة الصراع"، وفقا للبيان.

وشدد الرئيس المصري على "المسؤوليات التي تقع على عاتق المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، للضغط المكثف في اتجاه التوصل لاتفاق ينهي الحرب الجارية، بما في ذلك العنف والتصعيد الذي تشهده الضفة الغربية، وعلى النحو الذي ينزع فتيل التوتر بالمنطقة ويستعيد الأمن والاستقرار الإقليميين".