بقنبلة زرعت قبل شهرين.. تفاصيل صادمة عن كيفية اغتيال إسماعيل هنية "عن بعد"

من ولادته إلى اغتياله.. كل ما قد تود معرفته عن إسماعيل هنية ومسيرته في السلطة وحماس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توعد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، مجددا بالرد على إسرائيل انتقاما لمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السابق، إسماعيل هنية في إيران، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأضاف اللواء حسين سلامي خلال فعالية في غرب ايران، أنّ "العدو الصهيوني سيذوق طعم الانتقام الإيراني، وسيدرك أنه لا يمكن له التلاعب بخطوطنا الحمر"، وزعم سلامي أن "كابوس الرد الإيراني يهز العدو ليلاً ونهاراً"، حسب قوله.

وشدد على أن إسرائيل "حتماً ستتلقى الرد. متى وكيف؟ هذه المرة سيكون الرد بطريقة مختلفة وسيدرك الجميع ذلك"، مشدّداً على أنه "لا يمكن لإسرائيل أن تضرب وتهرب بسهولة بل ستتلقى رداً حاسما"، طبقا لما أوردته وكالة "إرنا".

ومضى قائد الحرس الثوري الإيراني يقول إن "إسرائيل ستتلقى درسا كبيرا وستأخذ العبرة بألا تعبث بذيل الأسد مرة أخرى".

وأضاف قائد الحرس الثوري، أن "إيران ستواصل دعمها لأهل غزة المظلومين".