(CNN) – أعلن الأمن العام الأردني إغلاق جسر الملك حسين الحدودي الإثنين، أمام حركة المسافرين والشحن، وفق ما نقلته قناة "المملكة" الرسمية الأردنية.

وأكد الأمن العام إغلاق الجسر الحدودي مع الضفة الغربية " أمام المغادرين والقادمين والشحن اليوم حتى إشعار آخر".

ويأتي هذا القرار بعد يوم من تنفيذ سائق شاحنة أردني عملية إطلاق نار أودت بحياة 3 إسرائيليين عند معبر اللنبي الحدودي.

وكان الأمن الأردني قد أعلن مساء الأحد عن فتح جسر الملك حسين الإثنين " أمام حركة السفر عند الساعة العاشرة صباحاً مع الإبقاء على إغلاقه أمام حركة الشحن".