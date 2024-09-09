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الأمن الأردني يُعلن إغلاق جسر الملك حسين الإثنين أمام حركة السفر والشحن "حتى إشعار آخر"

الشرق الأوسط
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الأمن الأردني يُعلن إغلاق جسر الملك حسين الإثنين أمام حركة السفر والشحن "حتى إشعار آخر"
Credit: KHALIL MAZRAAWI/afp/AFP via Getty Images

(CNN) – أعلن الأمن العام الأردني إغلاق جسر الملك حسين الحدودي الإثنين، أمام حركة المسافرين والشحن، وفق ما نقلته قناة "المملكة" الرسمية الأردنية. 

وأكد الأمن العام إغلاق الجسر الحدودي مع الضفة الغربية " أمام المغادرين والقادمين والشحن اليوم حتى إشعار آخر". 

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ويأتي هذا القرار بعد يوم من تنفيذ سائق شاحنة أردني عملية إطلاق نار أودت بحياة 3 إسرائيليين عند معبر اللنبي الحدودي. 

وكان الأمن الأردني قد أعلن مساء الأحد عن فتح جسر الملك حسين الإثنين " أمام حركة السفر عند الساعة العاشرة صباحاً مع الإبقاء على إغلاقه أمام حركة الشحن".

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