الأردن يعلن عن موعد إعادة افتتاح جسر الملك حسين للمسافرين فقط

عمّان، الأردن (CNN)-- في أحدث تطوّر بشأن أوضاع جسر الملك حسين الحدودي الأردني، أعلنت السلطات الأردنية، مساء الاثنين، عن عودة افتتاحه أمام حركة المسافرين صباح الثلاثاء، وذلك بعد إعلانين سابقين متتالين، بفتحه ثم إغلاقه خلال ساعات.

وقالت مديرية الأمن العام الأردنية، عصر الاثنين، على لسان الناطق الإعلامي باسمها في بيان تلقت CNN بالعربية نسخة منه، إنه "سيُفتح جسر الملك حسين، غدا الثلاثاء، أمام حركة السفر الساعة الثامنة صباحا، مع الإبقاء على إغلاق حركة الشحن".

وأكد مصدر رسمي من إدارة أمن الجسور لشبكة CNN بالعربية أن الأردن قرر الإغلاق بسبب الجانب الإسرائيلي الذي واصل إغلاق جسر "اللنبي" من جهته أمام حركة المسافرين.

وتشير مصادر مطلعة، إلى أن هناك اتصالات أمنية بين الجانبين لإعادة ترتيب آلية الدخول لحركة الشحن التي لم يُعلن عن موعد حتى الآن لعودة نشاطها، وسط توقعات بفرض إجراءات جديدة على حركة دخول الشاحنات، على خلفية الهجوم المسلح الذي نفذه سائق الشاحنة الأردني ماهر الجازي، الأحد.

وفيما يعد جسر الملك حسين المعبر الوحيد لحركة المسافرين من وإلى الضفة الغربية، رجح مصدر من إحدى شركات الشحن المختصة بنقل البضائع إلى الضفة الغربية، عودة حركة الشحن خلال أيام قليلة، مشيرا إلى أن هناك معلومات وردت لهم بشأن فرض إجراءات تفتيش جديدة على الشاحنات.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن إجراءات التفتيش على الشاحنات قبل الحادثة كانت تخضع لمعايير متفاوتة بين تنزيل البضائع وتمرير الشاحنة على أجهزة المسح، وذلك حسب طبيعة الحمولة.

واحتجزت السلطات الإسرائيلية عددا من السائقين الأردنيين لفترة وجيزة، فور وقوع الحادثة وأجرت تحقيقا معهم، فيما أعلنت وزارة الداخلية الأردنية لاحقا أنها لا تزال تتابع استمرار التحقيق مع سائقين اثنين آخرين.