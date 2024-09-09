محمد بن سلمان يلتقي لافروف في الرياض.. وهذا ما بحثاه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في الرياض.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن اللقاء حضره أيضا عدد من الوزراء والمسؤولين من الدولتين.

وذكرت "واس" أن "ولي العهد السعودي رحب بوزير الخارجية الروسي في زيارته الحالية للمملكة، بينما نقل لافروف تحيات وتقدير الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد السعودي".

وبحث الجانبان خلال اللقاء "العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون المشترك، وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات"، بحسب ما أفادت وكالة "واس".

كما تناول اللقاء "مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار".

وحضر اللقاء من الجانب السعودي، كل من الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني السعودي، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر اللقاء من الجانب الروسي، السفير فوق العادة المفوض لدى السعودية سيرغي كوزلوف، وعدد من المسؤولين.

وجاءت زيارة لافروف إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض.