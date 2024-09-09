سوريا تُعلن حصيلة ضحايا "غارات جوية إسرائيلية" على حماة وطرطوس

(CNN) -- قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلا عن مدير المستشفى الوطني في مصياف، الدكتور فيصل حيدر، إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 19 آخرين جراء غارات جوية إسرائيلية مزعومة فجر الإثنين.

وأشار المسؤول الطبي السوري وفقا لسانا إلى أن وضع بعض الحالات دقيق.

وعندما طلب منه التعليق على الضربات، قال الجيش الإسرائيلي: "نحن لا نعلق على التقارير في وسائل الإعلام الأجنبية".

وقالت سانا في وقت سابق إن عدة انفجارات واشتباكات للدفاع الجوي وقعت في المنطقة الوسطى من سوريا، بما في ذلك محافظتي طرطوس وحماة، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين.

وذكرت الوكالة أن الغارات ألحقت أضرارا بطريق وادي العيون السريع في مصياف وتسببت في نشوب حريق يعمل رجال الإطفاء على السيطرة عليه.