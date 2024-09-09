البيت الأبيض: حماس عدلت "بعض شروط صفقة تبادل" الرهائن والسجناء

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(CNN)-- قال البيت الأبيض، الاثنين، إن حركة حماس عدلت "بعض شروط صفقة التبادل" الخاصة بالرهائن والسجناء، بعد مقتل 6 رهائن إسرائيليين مؤخرا على يد الحركة، وفقا للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض.

وأعلن كيربي: "لقد غيرت حماس بعض شروط التبادل، وهو ما زاد من صعوبة التوصل إلى اتفاق".

وأفادت شبكة CNN في نهاية الأسبوع أن المسؤولين الأمريكيين قالوا إنهم متشككون بشكل متزايد في أن حماس وزعيم الحركة، يحيى السنوار، قد يريدان بالفعل التوصل إلى اتفاق. واتهموا حماس بجعل المفاوضات أكثر صعوبة بعد مقتل ستة رهائن إسرائيليين مؤخرا في غزة.

وعندما سألته بيتسي كلاين من شبكة CNN عما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستظل تصف مفاوضات وقف إطلاق النار بأنها "على وشك الانتهاء"، قال كيربي إن البيت الأبيض يعتقد أنها "لا تزال تستحق الجهد"، ولكننا "لسنا هناك في الوقت الحالي".

وأضاف كيربي: "ما زلنا نعتقد أنه حتى بالنسبة للتعديلات الجديدة التي قدمتها حماس، فإن الأمر لا يزال يستحق بذل الجهد لمحاولة معرفة ما إذا كنا لا نستطيع العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار، لكننا لسنا هناك في الوقت الحالي".