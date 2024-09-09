الحوثيون يعلنون عن وقوع غارة أمريكية-بريطانية على الحُديدة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكرت وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء التي يديرها المتمردون الحوثيون في اليمن، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا غارة على محافظة الحُديدة، الاثنين.

وقالت الوكالة في تقرير عبر موقعها على الإنترنت: "شن العدوان الأمريكي -البريطاني، غارة على محافظة الحُديدة".

ونقلت وكالة "سبأ" عن مصدر أمني قوله إن "العدوان الأمريكي- البريطاني استهدف بغارة منطقة الجبانة غرب مدينة الحُديدة".

ولم يعلن المصدر الأمني المزيد من التفاصيل وما هي الأهداف التي طالتها الغارة الأمريكية- البريطانية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" ذكرت، الأحد، أنها "نجحت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في تدمير ثلاث طائرات بدون طيار، ونظامين صاروخيين في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن".

وأضافت "سنتكوم" في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تبيّن أن هذه الأنظمة تشكل تهديداً واضحاً ووشيكاً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. ويتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية".