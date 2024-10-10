انفوغرافيك.. كيف حول القصف الإسرائيلي قطاع غزة إلى أنقاض؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لم يبق أحد في غزة بمنأى عن الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ عام، والذي أجبر حوالي 1.9 مليون شخص على ترك منازلهم.

يقول الفلسطينيون إنهم بالكاد يتمكنون من البقاء على قيد الحياة، ناهيك عن قدرتهم على إعادة البناء، تحت القصف والحصار الإسرائيلي، الذي دمر نظام الرعاية الصحية، وألحق الضرر بالمواقع الثقافية، ودمر المؤسسات الأكاديمية، وأدى إلى أزمة إنسانية تتمثل في الجوع والتشريد والمرض.

تحدثت CNN إلى أشخاص في محافظات غزة الخمس: شمال غزة، مدينة غزة، دير البلح، خان يونس ورفح، الذين تحولت حياتهم وسبل عيشهم إلى أنقاض، بما في ذلك الأطباء وأصحاب المتاجر وعمال الإغاثة والمعلمين. ويقول الناس في الشمال إنهم يكافحون من أجل إطعام أسرهم، في حين يقيم العديد من النازحين في وسط غزة في خيام واهية محاطة بمياه الصرف الصحي. وإلى الجنوب، يضطر البعض إلى البقاء بين أنقاض منازلهم المدمرة.

شنت إسرائيل هجومها العسكري على حماس في 7 أكتوبر بعد أن هاجمت الجماعة المسلحة التي تحكم غزة جنوب إسرائيل. وقتل ما لا يقل عن 1200 شخص واختطف أكثر من 250 آخرين، وفقا للسلطات الإسرائيلية، ولا يزال 101 رهينة في غزة.

وأدت الهجمات الإسرائيلية في غزة منذ ذلك الحين إلى مقتل ما لا يقل عن 41,965 فلسطينيًا وإصابة 97,590 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة هناك. ولا تستطيع CNN تأكيد هذه الأرقام بشكل مستقل. أصابت العديد من الغارات الإسرائيلية البنية التحتية المدنية. وتقول إسرائيل منذ سنوات إن مقاتلي حماس يستخدمون المساجد والمستشفيات والمباني المدنية الأخرى للاختباء من الهجمات الإسرائيلية وشن هجماتهم. ونفت حماس مرارا هذه الاتهامات.

واتهم تحقيق مستقل للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في يونيو/حزيران كلاً من إسرائيل وحماس بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

مع تكثيف الجيش الإسرائيلي حربه على جبهات متعددة في المنطقة، يخشى الناس في غزة أن يتحول تركيز العالم عن محنتهم.

تم تدمير ما يصل إلى 150 ألف وحدة سكنية، حسبما أفادت GMO في سبتمبر. ويجب على الفلسطينيين الذين يعانون من الصدمة المباشرة الناجمة عن فقدان منازلهم أن يتعاملوا أيضًا مع المخاطر التي تشكلها أكوام النفايات والذخائر غير المنفجرة والأسبستوس والرفات البشرية المدفونة تحت أكوام هائلة من الأنقاض.

وقال سامر أبو زر، عالم صحة عامة نازح مع زوجته وبناتهما الثلاث وابنه لشبكة CNN إن بقايا الأسلحة تشكل تهديداً خاصاً للأطفال. وأضاف أن التعرض لألياف الأسبستوس يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان مثل ورم الظهارة المتوسطة، في حين أن وجود الأنقاض غير المزالة في المناطق التي يحاول الناس الاحتماء بها يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الربو والتهاب الشعب الهوائية لدى الأطفال ويسبب التهابات وإصابات جلدية. وفي أغسطس/آب، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن 995 ألف حالة إصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة في القطاع.

وفي الوقت نفسه، فإن الظروف الصحية السيئة تجعل انتشار الأمراض عن طريق المياه والناقلات مثل البعوض أكثر احتمالا، "مما يخلق كابوسا للصحة العامة في نظام الرعاية الصحية المثقل بالفعل"، على حد قول أبو زر. وأضاف أن "التلوث الناجم عن هذه الحرائق المؤقتة، بالإضافة إلى الغبار الناتج عن المباني المدمرة، أدى إلى تدهور جودة الهواء بشكل كبير."

يفتقد أبو زر الطلاب الذين أعادوا الحياة إلى غرفة ندواته في الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقال الأستاذ المساعد لشبكة CNN: "لقد كانت هناك متعة فريدة من نوعها في أن أكون جزءًا من رحلتهم نحو أن يصبحوا الجيل القادم من المهنيين الصحيين". وأضاف: "رؤية الحماس في أعينهم ورغبتهم في المساهمة في رفاهية مجتمعنا أعطتني فخرًا كبيرًا وأملًا في المستقبل."

لكن القوات الإسرائيلية ضربت المنشأة في 7 يناير/كانون الثاني، حسبما أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. ووفقاً لمجموعة التعليم التي تقودها اليونيسف، فإن 85% من المباني المدرسية قد دمرت أو تضررت حتى 6 يوليو/تموز. وأكدت وزارة التعليم الفلسطينية في غزة أن الهجمات الإسرائيلية تسببت في مقتل 11600 طالب، وأكثر من 750 معلماً وموظفاً في المدرسة، و130 طفلاً.