دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل قائد قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية في السودان، محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، واتهامه للجيش المصري بقصف عناصر "الدعم السريع" في جبل موية بولاية سنار، تفاعلا واسعا وتساؤلات بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزعم "حميدتي"، في مقطع فيديو نشره عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، الأربعاء، أن مصر "تدرب الجيش السوداني وأمدته بطائرات صينية من طراز k8"، وكذلك اتهم 6 إلى 7 دول، لم يسمها، بدعم الجيش بـ"طريقة مباشرة أو غير مباشرة"، مضيفا أن الجيش "استعان بمرتزقة من أذربيجان وأوكرانيا وإقليم تيغراي وجبهة تحرير إريتريا وإيرانيين".

وفي المقابل، نفت وزارة الخارجية المصرية "اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان"، وقالت الوزارة في بيان عبر فيسبوك: "تأتي تلك المزاعم فى خضم تحركات مصرية حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الحرب الجارية بالسودان الشقيق".

وأضافت أنها "تدعو المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد ميلشيا الدعم السريع".

يذكر أن الجيش السوداني نفى، في أغسطس/ آب، حصوله على طائرات من طراز k8 الصينية من مصر.