إسرائيل تُعلن إحباط مخطط لتفجير مركز "عزرائيلي" التجاري في تل أبيب

(CNN)-- أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية، الخميس، أنها أحبطت مخططا لتفجير مركز "عزرائيلي" التجاري في تل أبيب نفذته مجموعة يعتقد أنها مرتبطة بتنظيم داعش.

وقالت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الإسرائيلي في بيان مشترك إن 5 من سكان مدينة الطيبة، شمال تل أبيب القريبة من الضفة الغربية، كانوا يخططون للهجوم منذ أسابيع.

وذكرت الشرطة وجهاز الأمن العام في بيانهما أن تحقيقًا سريًا استمر لمدة شهر أدى إلى اعتقال زعيمي الخلية، وكلاهما على علاقة بتنظيم "داعش".

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن المشتبه بهما كانا يخططان للسفر إلى مناطق قتال تنظيم "داعش" في الخارج، وإجراء اتصالات مع عناصر أجانب، وأنهما قاما بالفعل بتجنيد 3 مواطنين إسرائيليين إضافيين.

بالإضافة إلى ذلك، قالت الشرطة الإسرائيلية إنه خلال التحقيق، اكتشفت السلطات أن المشتبه بهما كانا يشاهدان مقاطع فيديو لتفجيرات في سوريا ويناقشان كمية المواد المتفجرة المطلوبة لتدمير أبراج "عزرائيلي" في تل أبيب.

وأضافت الشرطة أنها تدخلت وألقت القبض على المجموعة قبل أن تتحقق خططهم.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الشرطة الإسرائيلية لعملية الاعتقال جنودا يقتحمون منزلا ويعتقلون 3 أشخاص. وفي نهاية الفيديو تظهر صورة رشاش "عوزي" داخل كيس بلاستيكي.

وأشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بالجهود المبذولة، قائلاً: "إن إحباط الهجوم يبعث برسالة واضحة إلى كل من يسعى لإيذائنا - الشرطة الإسرائيلية ستأتي إليكم، وستؤذيكم، وستستخدم كل الأدوات تحت تصرفها لإحباط أي محاولة للمس بمواطني إسرائيل”.

ومن غير المعلوم أن تنظيم "داعش" أعلن مسؤوليته عن العملية التي تم إحباطها.