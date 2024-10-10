هل ستتخلى إيران عن وكلائها في المنطقة؟ وزير خارجيتها يرد

(CNN) -- قال وزير الخارجية عباس عراقجي لقناة الجزيرة في مقابلة مصورة بُثت الخميس إن إيران ستدعم وكلاءها "عند الضرورة” وستقف "بقوة إلى جانب المقاومة".

وأجاب عراقجي على سؤال حول شعور حزب الله ووكلاء آخرين لإيران بأن طهران تخلت عنهم، قائلا: "زرت بيروت حيث كانت إسرائيل تستهدفها بشكل مستمر، ومن هناك أعلنت لحزب الله والمسؤولين اللبنانيين أن إيران لن تتخلى عن دعمها للمقاومة".

وتدعم البلاد المجموعتين الرئيسيتين اللتين تقاتلان إسرائيل، حماس في غزة وحزب الله في لبنان. واغتالت إسرائيل زعيم حزب الله حسن نصر الله في غارة جوية على بيروت، بعد شهرين من مقتل زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران.

وأطلقت إيران عشرات الصواريخ على مدن إسرائيلية ردا على الاغتيالات. وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد على الهجوم.

وقال عراقجي إن بلاده مستعدة للحرب، لكن طهران "ستدرس بدقة" و"تقرر وفقا لذلك"، اعتمادا على الرد الإسرائيلي.

وعلى مدى الأسابيع الماضية، قام مسؤولون إيرانيون برحلات مكوكية بين الدول العربية المجاورة لإجراء مشاورات تحسبا للهجوم الإسرائيلي. والتقى عراقجي بمسؤولين قطريين في الدوحة الخميس، بعد يوم من لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض.

وقال عراقجي ردا على ما إذا كانت المملكة تقوم بالوساطة بين طهران وواشنطن: "نجري مشاورات مع هذه الدول لإيجاد حلول دبلوماسية.. ونتشاور مع دول في المنطقة وخارجها".

وأضاف عراقجي أن قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة تظل مفتوحة عبر أطراف ثالثة.

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "لقد كانوا منفتحين دائماً، ونحن مستمرون في تبادل الرسائل ووجهات النظر من خلال أطراف ثالثة".