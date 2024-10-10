إسرائيل تكشف بصورة ماذا حلّ بتمثال قاسم سليماني في مارون الراس بلبنان

في "حديقة إيران" التي بنتها طهران في قرية مارون الراس جنوب لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل قطع عملاقة تصور قاسم سليماني، مع علم فلسطيني يرفرف العام 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت صفحة إسرائيل بالعربية، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية صورة تظهر ماذا حل بتمثال لـ القائد الأسبق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني الذي شيّده حزب الله في بلدة مارون الراس جنوب لبنان.

الصورة نشرتها صفحة إسرائيل بالعربية على منصة إكس (تويتر سابقا) قائلة بتعليق: "وداعا لرموز الارهاب أيضا.. تدمير رمز الارهاب الإيراني في لبنان والعراق وسوريا واليمن.. قاسم سليماني"، في حين كتب على الصورة: "تمثال قاسم سليماني في مارون الراس".

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين قد ادعى، الثلاثاء، أن الجنود الإسرائيليين "احتلوا" قرية مارون الراس بجنوب لبنان، ونشر صورة للعلم الإسرائيلي مرفوعاً في البلدة.

جاء ذلك في تدوينة لكوهين على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق: "احتل مقاتلو جيش الدفاع الإسرائيلي الأبطال مارون الراس اليوم ودمروا المنازل التي أطلق منها حزب الله صواريخ مضادة للدبابات على مواطني إسرائيل.. سنصل إلى كل مكان يحاولون فيه إيذاءنا، وإلى كل شخص يحاول إيذاءنا".

وقال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه سيطر على مجمع قتالي لحزب الله في القرية، ودمر الأسلحة والأنفاق التابعة للجماعة المدعومة من إيران، وأظهر مقطع فيديو سابق تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وتم تحديد موقعه الجغرافي بواسطة شبكة CNN، جنودًا إسرائيليين يرفعون العلم الإسرائيلي على أنقاض حديقة إيران غاردن في الضواحي الجنوبية لقرية مارون الراس.