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(CNN) -- استدعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني السفير الإسرائيلي في روما، الخميس، بعد ما وصفته بالسلوك "غير المقبول" للقوات الإسرائيلية، التي ورد أنها أطلقت النار على قاعدتين تحرسهما قوات حفظ سلام إيطالية في جنوب لبنان.

وبعد تعرض المقر الرئيسي والقاعدتين الإيطاليتين لليونيفيل - قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان - "لنيران الجيش الإسرائيلي" الخميس، تحدثت ميلوني إلى قائد القطاع الغربي لبعثة اليونيفيل، الجنرال ستيفانو ميسينا، للحصول على تحديث بشأن سلامة القوات الإيطالية، حسبما قال مكتبها.

وحاولت CNN التواصل مع الجيش الإسرائيلي للحصول على تعليق.

كما اتصلت الزعيمة الإيطالية بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "لتذكيره بقوة" بأن "ما يحدث بالقرب من قواعد اليونيفيل الإيطالية في جنوب لبنان" أمر "غير مقبول"، بحسب بيان للحكومة الإيطالية.

وأضافت ميلوني أنه تم استدعاء سفير إسرائيل لدى إيطاليا وإبلاغه بأن سلوك القوات الإسرائيلية المعنية يمثل "انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي".

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها إسرائيل توبيخا بسبب تصرفات قواتها تجاه قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، تمركزت الدبابات الإسرائيلية بالقرب من موقع للأمم المتحدة تحرسه قوات حفظ السلام الأيرلندية، مما أثار قلق رئيس الوزراء الأيرلندي.

وغادرت القوات الإسرائيلية المنطقة الثلاثاء بعد تدخل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي قال إن الأمم المتحدة “قلقة للغاية” من الانتهاك الإسرائيلي.