الصحة اللبنانية: قتلى وجرحى في هجوم إسرائيلي على بيروت

نشر الخميس ، 10 أكتوبر / تشرين الأول 2024

(CNN) -- قُتل ما لا يقل عن 18 شخصاً وأصيب 92 آخرون في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على بيروت مساء الخميس، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وقالت الوزارة إن هذه الأرقام هي حصيلة أولية، ودعت “وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى التوقف عن إصدار دعوات للذهاب إلى المستشفيات للتبرع بالدم لأنها ستعرقل عمل الإنقاذ وعمل الطوارئ”.

وأصابت إحدى الغارات التي ضربت وسط بيروت الطابق الثالث من مبنى مكون من ثمانية طوابق في حي النويري، بحسب فريق CNN الموجود على الأرض.

وقال مصدر أمني لبناني لشبكة CNN إن الغارة الإسرائيلية الأخرى أدت إلى انهيار مبنى مكون من أربعة طوابق في منطقة حي البسطة.