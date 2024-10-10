لبنان.. نسبة المناطق التي دعت إسرائيل سكانها للنزوح مقارنة بحجم الدولة

لبنان بداية إعادة تشكيل الشرق الأوسط؟.. دبلوماسي لبناني يرد على هذا الطرح

من قرية خضراء إلى أنقاض متناثرة.. مشاهد تظهر ما حلّ ببلدة لبنانية وسط حرب إسرائيل وحزب الله

(CNN)-- يخضع ربع الأراضي اللبنانية الآن لأوامر النزوح العسكرية الإسرائيلية، وفقا للأمم المتحدة، في علامة على تزايد حجم الأزمة الإنسانية واتساع حرب إسرائيل ضد حزب الله.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بتقرير عن الوضع صدر، الأربعاء، إن الغارات الجوية الإسرائيلية لم تكثف فحسب، بل توسعت أيضا إلى مناطق لم تكن متأثرة في السابق واستهدفت بشكل متزايد البنية التحتية المدنية الحيوية.

وجاء في التقرير أن "أوامر النزوح الصادرة لأكثر من 100 قرية وحي حضري في جنوب لبنان لا تزال تجبر الناس على الفرار".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر، الأربعاء، أوامر إخلاء جديدة لمبان محددة في منطقتي حارة حريك والحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله، قائلا إنه سيستهدف تلك المواقع قريبا.

وقال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن إسرائيل نفذت أكثر من 1100 غارة جوية على جنوب لبنان منذ بدء عملياتها البرية في وقت سابق من هذا الشهر.

وأفادت فرق CNN في بيروت في وقت سابق أن العديد من الضربات الإسرائيلية وقعت دون سابق إنذار وأن إسرائيل ترسل أوامر الإخلاء عبر الرسائل النصية في منتصف الليل، عندما يكون معظم الناس نائمين.