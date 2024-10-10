هجوم نادر من غزة.. إسرائيل تعترض طائرة بدون طيار عبرت من القطاع

عام من الألم للأمهات في غزة وإسرائيل.. ونداء لإنهاء الحرب "لأن الوقت ينفد"

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(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض هجومًا بطائرة بدون طيار "عبرت من أراضي قطاع غزة إلى أراضي إسرائيل"، الخميس.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان على منصة تليغرام أنه "لم تقع إصابات ولم تحدث أضرار، ولم يتم إطلاق أي إنذار وفقًا للسياسة".

وفي سياق متصل، قتلت غارة جوية إسرائيلية ما لا يقل عن 16 شخصا كانوا يحتمون بمدرسة في دير البلح وسط قطاع غزة، الخميس، بحسب مسؤولين في مستشفى شهداء الأقصى.

وأدى الهجوم على مدرسة رفيدة إلى إصابة عشرات الفلسطينيين، بحسب طاقم المستشفى.

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق.