معالم ظهرت بفيديو استقبال محمد بن سلمان لوزير خارجية إيران تثير تكهنات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار مقطع فيديو استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن أبرزا جوانب منها وجود العلم السعودي دون الإيراني خلف يمنى ولي العهد.

ورغم أن رفع أعلام الدول الأجنبية له ضوابط وقوانين في المملكة العربية السعودية، إلا أن نشطاء أبروا لقطات أخرى ربطوا فيها صور استقبالات رسمية في إيران لمسؤولين عرب دون رفع علم دولهم مقارنين بين اللقطتين دون التطرق أيضا لبروتوكولات العلم بإيران.

وذهب نشطاء آخرون لإبراز توقيت زيارة وزير الخارجية الإيرانية إلى السعودية مع ارتفاع التوترات في المنطقة وتلويح إسرائيل برد على الضربة الصاروخية التي شنتها إيران على إسرائيل رغم اعتراض القبة الحديدية لغالبية الصواريخ.

وكان ولي العهد السعودية قد التقى عراقجي في العاصمة السعودي، الرياض، و"جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية التي بينت أن اللقاء حضره "صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.. فيما حضر من الجانب الإيراني السفير لدى المملكة علي رضا عنايتي، وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإيرانية".