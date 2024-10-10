نشر الخميس ، 10 أكتوبر / تشرين الأول 2024

(CNN) – رأى الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدلله، أن دول مجلس التعاون الخليجي "لن تسمح" بمرور الصواريخ والطائرات الأمريكية والإسرائيلية لضرب إيران، مؤكدا على أن دول الخليج "ليست طرفا في التصعيد".

وكتب عبدالخالق عبدالله عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "لن تسمح دول الخليج العربي بعبور صاروخ أمريكي أو إسرائيلي واحد عبر أجوائها للهجوم على ايران ولن تسمح لطائرة اسرائيلية أو أمريكية واحدة عبور أجواءها".

وأردف الأكاديمي الإماراتي قائلا: "إسرائيل تدرك ذلك... امريكا تدرك ذلك... وإيران تدرك ذلك".

وختم عبدالله قائلا: "دول الخليج العربي ليست طرفا في التصعيد بين ايران وإسرائيل".