(CNN)— أثار مقطع فيديو يظهر عناصر بالقوات الخاصة الإسرائيلية يرتدون ملابس مدنية يفتحون الناس على سيارة سوداء اللون في نابلس تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء.
في وقت لاحق من اليوم ذاته، أكدت كتائب شهداء الأقصى مقتل أربعة عناصرها في عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية، في نابلس بالضفة الغربية.
ومن بين القتلى القائد الميداني عصام محمد السلاج، أحد قياداتها في بلاطة، والقائد الميداني عبدالحليم محمد ناصر.
وأدانت المجموعة الهجوم الذي أطلقت فيه قوات خاصة إسرائيلية النار على سيارة الفلسطينيين في نابلس، واصفة إياه بـ"الاغتيال الجبان".