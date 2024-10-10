نشر الخميس ، 10 أكتوبر / تشرين الأول 2024

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(CNN)— أثار مقطع فيديو يظهر عناصر بالقوات الخاصة الإسرائيلية يرتدون ملابس مدنية يفتحون الناس على سيارة سوداء اللون في نابلس تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء.

يُظهر مقطع فيديو حصلت عليه شبكة CNN أربعة رجال على الأقل يقفون خلف سيارة ويحملون بنادق هجومية ويطلقون النار على سيارة ثانية مقابلهم

في وقت لاحق من اليوم ذاته، أكدت كتائب شهداء الأقصى مقتل أربعة عناصرها في عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية، في نابلس بالضفة الغربية.

ومن بين القتلى القائد الميداني عصام محمد السلاج، أحد قياداتها في بلاطة، والقائد الميداني عبدالحليم محمد ناصر.

وأدانت المجموعة الهجوم الذي أطلقت فيه قوات خاصة إسرائيلية النار على سيارة الفلسطينيين في نابلس، واصفة إياه بـ"الاغتيال الجبان".