البيت الأبيض يكشف فحوى اتصال بايدن ونتنياهو حول لبنان وهجوم إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف البيت الأبيض في بيان، الأربعاء، فحوى الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن الذي انضمت إليه نائبه، كامالا هاريس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وقال البيت الأبيض في بيانه: "تحدث الرئيس بايدن هذا الصباح مع رئيس الوزراء الإسرائيلي. وانضمت نائب الرئيس هاريس إلى الاتصال الهاتفي. وأكد الرئيس التزامه الثابت الذي لا يتزعزع بأمن إسرائيل. وأدان على نحو لا لبس فيه الهجوم الصاروخي الباليستي الذي شنته إيران في الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر.."

وتابع البيان: "فيما يتعلق الأمر بلبنان، أكد الرئيس على الحاجة إلى ترتيب دبلوماسي لإعادة المدنيين اللبنانيين والإسرائيليين بأمان إلى منازلهم على جانبي الخط الأزرق. كما أكد الرئيس حق إسرائيل في حماية مواطنيها من حزب الله، الذي أطلق آلاف الصواريخ والقذائف على إسرائيل خلال السنة الماضية لوحدها، مع التأكيد على ضرورة تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، لاسيما في المناطق المكتظة بالسكان في بيروت".

وأضاف البيت الأبيض ببيانه: "فيما يتعلق الأمر بغزة، فقد ناقش القادة الحاجة الملحة لتجديد الجهود الدبلوماسية من أجل إطلاق سراح الرهائن الذي تحتجزهم حماس. كما ناقش الرئيس الوضع الإنساني في غزة وضرورة استعادة الوصول إلى الشمال، بما في ذلك إعادة تنشيط الممر من الأردن على الفور. واتفقوا على البقاء على اتصال وثيق خلال الأيام المقبلة سواء على نحو مباشر ومن خلال فرق الأمن القومي الخاصة بهم".

ويذكر أن هذه المكالمة تأتي بعد أن ذكرت شبكة CNN أن نتنياهو أصدر تعليمات لوزير دفاعه يوآف غالانت بعدم المغادرة إلى الولايات المتحدة، الثلاثاء، حيث كان من المقرر أن يلتقي مع وزير الدفاع لويد أوستن الأربعاء، قائلا إنه يريد التحدث مع بايدن أولا.