دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوقفت أجهزة الأمن المصرية نجل داعية إسلامي شهير بتهمة "حيازة وتعاطي مواد مخدرة، وأيضًا حيازة سلاح أبيض"، فيما أمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بينها موقع صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية، بأن النيابة العامة في مدينة 6 أكتوبر أمرت بحبس نجل الداعية احتياطيًا لمدة 4 أيام بعدما باشرت تحقيقات موسعة معه.

وأوردت وسائل إعلام مصرية أن "التحقيقات (استمرت) مع نجل الشيخ ما يقرب من 14 ساعة، وتبين أنه يعمل مديرًا للتسويق بإحدى القنوات الفضائية، وتبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهم كان يجلس داخل سيارته بمنطقة 6 أكتوبر، في أحد الشوارع، وبالتزامن مع ذلك كانت دورية أمنية تقوم بمتابعة الحالة الأمنية في المنطقة، فانتابت هذه القوة حالة من الشك".

وقتها، توجهت "القوة الأمنية إلى السيارة وترجل رجال الشرطة وقاموا بإيقاف المتهم وبفحص بطاقته تبين أنه مدير تسويق بقناة فضائية ونجل داعية ، ثم قاموا بتفتيش السيارة وعثروا بداخلها على 4 قطع من الحشيش وسلاح أبيض تفوح منه رائحة الحشيش المخدر، أقر أنه كان يقوم بتقطيع الحشيش بها، فيما عثروا أيضًا على 4 أقراص مخدرة من التامول"، بحسب وسائل الإعلام المصرية.

وذكرت تحقيقات النيابة أنه فحص الهاتف المحمول للمتهم أظهر "قيامه بالتواصل من خلال محادثة مع تاجر مواد مخدرة، وكشف الفحص عن تواجد صورة له وهو يحمل سلاحًا ناريًا عبارة عن بندقية خرطوش".

ونقلت وسائل الإعلام محلية عن بيان للشرطة أن "اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد باشتباه إحدى الدوريات الأمنية في سيارة حديثة يقودها شاب يُدعى "خ. م"، يبلغ من العمر 26 عامًا، ويعمل مديرًا لإدارة التسويق بإحدى القنوات التليفزيونية، وذلك أثناء سيره في أحد شوارع مدينة 6 أكتوبر".