نجل الحريري يعلق على أنباء "مقتل" قيادي في حزب الله مدان باغتيال والده

(CNN) – علق بهاء الدين الحريري، نجل رئيس الوزراء اللبناني الراحل، رفيق الحريري، على أنباء حول مقتل قيادي في حزب الله مدان في عملية اغتيال والده.

وكتب الحريري عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا:" سنن الله سبحانه ثابتة لا تتغير، يتم تداول أخبار حول مقتل القيادي بحزب الله سليم عياش المتهم بجريمة اغتيال والدي الشهيد رفيق الحريري بأوامر من القيادة العليا في حزب الله، وهكذا تكون العدالة قد أخذت مجراها الطبيعي بالقصاص من القاتل ومن قيادته".

وتابع الحريري: "إيماننا بالله ثابت، وزاد إيماننا بحكمة الله سبحانه وعدالته في الدنيا والآخرة".

وتداولت وسائل إعلام أنباء حول "مقتل" عياش بغارة إسرائيلية في سوريا، وهو ما لم يتم تأكيده بعد من الجانبين.