دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله اللبناني، محمد عفيف، مؤتمرًا صحفيًا، الاثنين، تناول فيه تطورات الحرب بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وما يُثار عن وجود مفاوضات لوقف إطلاق النار، بحسب ما نقل عنه موقع قناة "المنار" الناطقة باسم الحزب.

وقال محمد عفيف خلال المؤتمر الصحفي، إن "علاقة حزب الله بالجيش اللبناني متينة وقوية وما زالت، ولن يستطيع أحد فك الارتباط بين الجيش والمقاومة".

وأردف عفيف قائلا: "لدى حزب الله في الخطوط الأمامية ما يكفي من السلاح والعتاد والمؤن لحرب طويلة نستعد لها على كافة الجبهات"، موضحًا: "نحن مستعدون للحرب الطويلة بطبيعة الحال على كل المستويات في الجبهة وفي الداخل، وقد تحدث الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم بهذا الخصوص عن أننا مستعدون لحرب طويلة".

وأضاف عفيف ردًا على ما يُقال عن تراجع مخزون الحزب من الصواريخ: "هم يتحدثون (الإسرائيليون)، عن أن مخزوننا الفعلي من الصواريخ تراجع بشكل كبير، وجوابنا الفعلي على ذلك هو عندما طالت صواريخنا قبل أيام ضواحي تل أبيب وحيفا". وتساءل محمد عفيف: "كيف يكون مخزوننا قد تراجع ونحن نضخ الصواريخ كما ونوعا يوما بعد يوم؟"، طبقًا لما نقلت عنه "المنار".

وأردف المسؤول بالحزب: "مفهومنا للانتصار منع العدو من تحقيق أهدافه، وهناك عجز للعدو في الخطوط الأمامية ويعوض ذلك في المجازر التي يقوم بها ليقول إنه سينتصر على حزب الله وهو أعجز بكثير"، حسب وصفه.

وتابع عفيف: "طالما أنكم عاجزون عن القتال البري وطالما أنكم عاجزون التقدم في البر وستبقون كذلك عاجزين، عن السيطرة الفعلية على الأرض فلن تحققوا أهدافكم السياسية أبدًا، ولن يعود سكان الشمال إلى الشمال أبدًا"، حسب قوله.

وتحدث المسؤول بحزب الله عن ما يُثار بشأن وجود محادثات لوقف إطلاق النار في لبنان، قائلا: "هناك اتصالات دولية ولم تصل اقتراحات محددة إلى لبنان"، موضحًا: "إذا سمعتم يومًا عن مفاوضات سياسية أو حراك سياسي، كما يحصل الآن، فاعلموا أن السبب الحقيقي والوحيد هو الميدان وصمود أبطال المقاومة في الميدان"، على حد وصفه.

وردًا على سؤال عن مصير سليم عياش المُدان باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، قال محمد عفيف: "ما عندي معلومات عن هذا الموضوع على الإطلاق".