الحوثيون: استهدفنا قاعدة عسكرية إسرائيلية في يافا بصاروخ باليستي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن، الاثنين، أنهم استهدفوا قاعدة عسكرية إسرائيلية جنوب مدينة يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي، بحسب بيان نشرته وكالة "سبأ" للأنباء التي يديرها الحوثيون.
وقال المتحدث باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع في البيان إن "قوات الحوثيين نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة ناحال سوريك العسكرية جنوب شرق يافا في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز (فلسطين 2)"، طبقا لوكالة "سبأ".
وادعى يحيى سريع أن "الصاروخ حقق هدفه وكانت الإصابة دقيقة، ما أدى إلى نشوب حريق في محيط الموقع المستهدف"، حسب قوله.
وأردف المتحدث قائلا إن "الحوثيين سيواصلون عملياتهم، وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف الهجمات على قطاع غزة ولبنان"، بحسب ما أوردت وكالة "سبأ".
ولم يصدر تعليق من الجيش الإسرائيلي حول هذه الادعاءات بعد.