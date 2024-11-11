دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اجتماعات منفردة مع كل من العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والرئيس السوري بشار الأسد، وغيرهم من قادة دول أخرى بالرياض.

وجاءت الاجتماعات التي عقدها محمد بن سلمان على هامش القمة الإسلامية - العربية غير العادية في الرياض.

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية، عبر حسابها الرسمي لقطات من لقاء ولي العهد السعودي مع أردوغان، بحضور عدد من وزراء ومسؤولي البلدين.

كما نشرت "الإخبارية" السعودية، عبر حسابها الرسمي لقطات من لقاء ولي العهد السعودي مع الرئيس السوري بشار الأسد، بحضور عدد من وزراء ومسؤولي البلدين.

كما نشرت القناة لقطات لجانب من اجتماع محمد بن سلمان مع العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، بحضور عدد من وزراء ومسؤولي المملكة العربية السعودية والأردن.

وكان الأمير محمد بن سلمان، افتتح أعمال القمة العربية والإسلامية غير العادية بالرياض.

وقبل بدء القمة التقطت الصور التذكارية لولي العهد وقادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في القمة، والتي تناولت الحرب في غزة ولبنان.