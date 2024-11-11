وزارة الدفاع السعودية تصدر بيانًا بشأن زيارة رئيس الأركان إلى إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت وزارة الدفاع السعودية بيانًا بشأن زيارة رئيس الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي إلى إيران، الأحد.

وقال بيان لوزارة الدفاع السعودية إنه "بتوجيه من القيادة؛ معالي رئيس هيئة الأركان_العامة يزور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويلتقي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيراني".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء، بحث فرص تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وأشار البيان إلى أن زيارة رئيس هيئة الأركان العامة السعودية إلى إيران تأتي "ضمن إطار اتفاق بكين الذي يهدف إلى التقارب ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة".

كما التقى رئيس الهيئة، مساعد رئيس هيئة الأركان لشؤون الاستخبارات والأمن في إيران، اللواء علام محرابي، وجرى بحث الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين السعودي والإيراني.