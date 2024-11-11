(CNN) -- نفذت الولايات المتحدة ليلة ثانية من الضربات المتتالية ضد أهداف الحوثيين في اليمن، وفقًا لمسؤول دفاع أمريكي.

ولم تكن تفاصيل أنواع الأهداف أو مواقع الضربات متاحة على الفور، على الرغم من وجود تقارير عن انفجارات في محافظتي عمران وصعدة شمال العاصمة صنعاء، حيث نفذت الولايات المتحدة ضربات في الماضي.

في ليلة السبت، نفذت الولايات المتحدة سلسلة من الضربات ضد مواقع الحوثيين في ثلاثة مواقع مختلفة على الأقل، مستهدفة العديد من منشآت تخزين الأسلحة.

ووفقًا لمسؤول دفاع أمريكي آخر، كانت الضربات السابقة موجهة نحو منشآت كانت تستخدمها جماعة المتمردين المدعومة من إيران لتخزين أسلحة تقليدية متقدمة تم استخدامها لاستهداف السفن الحربية الأمريكية والسفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

على مدار أشهر، هاجم الحوثيون السفن في هذين الممرين المائيين الحيويين، مدعين أن هذه الهجمات تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة