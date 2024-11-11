(CNN) – تستضيف المملكة العربية السعودية، قمة عربية-إسلامية غير عادية، الاثنين، بحضور عدد من القادة والرؤساء وممثلي زعماء الدول المشاركة، فمن سيُمثل إيران في هذه القمة؟

حسب مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، فقد وصل النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف إلى العاصمة السعودية الرياض لتمثيل بلاده في القمة.

وتأتي هذه المشاركة من جانب طهران بعد زيارة أجراها رئيس الأركان السعودي، الفريق الأول الركن فياض بن حماد الرويلي إلى العاصمة الإيرانية، الأحد.

كما تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قبل ساعات من بدء أعمال القمة.

ووصل عدد من رؤساء الدول العربية والإسلامية إلى الرياض مثل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس السوري، بشار الأسد، وغيرهم.