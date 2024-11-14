(CNN) – تداول مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، صورة لـ"تيفو" على شكل العلم الفلسطيني رفعته الجماهير العُمانية قبيل مباراة منتخب بلادها أمام المنتخب الفلسطيني الخميس.

وخاض المنتخبان مباراتهما الخامسة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، على أرضية ملعب السلطان قابوس الرياضي في العاصمة العُمانية مسقط.

وقامت الجماهير العُمانية بتيفو على شكل العلم الفلسطيني أثناء النشيد الوطني للمنتخبين، حسب مقطع فيديو وصور تم تداولها بشكل واسع.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب العُماني بهدف نظيف سجله محسن الغساني عند الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة وصل "الأحمر" إلى نقطته السادسة في حين توقف رصيد المنتخب الفلسطيني عند النقطة الثانية، لتحتل عُمان المركز الرابع ويأتي المنتخب الفلسطيني في المركز الأخير بالمجموعة الثانية.