دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، القبض على عدد من المقيمين من الجنسية الباكستانية والهندية والسودانية والبنغلاديشية، بتهمة ترويج مواد مخدرة متنوعة في حوادث متفرقة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان: "قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مقيمَين ومقيمة من الجنسية البنغلاديشية ومقيم من الجنسية الهندية، لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص".

​وأردفت الوزارة: "كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض لترويجهما 6.7 كيلوغرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة"، حسبما أفادت "واس".

وأضافت الوزارة في بيان آخر: "قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية السودانية بمنطقة حائل لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

وبدورها، ذكرت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" بالسعودية في منفذ الحديثة، الجمعة، أنها تمكنت "من إحباط 5 محاولات لتهريب 313,906 حبة كبتاغون، عُثر عليها مُخبأة في عدد من المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ"، طبقا لما نقلت وكالة "واس".