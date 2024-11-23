مكتب نتنياهو يعلن فقدان إسرائيلي في الإمارات

‏(CNN)-- أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، أن إسرائيليًا يعيش في الإمارات العربية المتحدة مفقود منذ يومين.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، السبت، إن زفي كوغان، وهو إسرائيلي - مولدوفي، مفقود منذ ظهر الخميس.

وكوغان هو ممثل لمنظمة "حباد"، وهي حركة دينية لليهود الحسيديين تضم مجتمعات ومعابد يهودية ومؤسسات أخرى في العديد من الدول.

وقال البيان إنه "منذ اختفائه، وبسبب معلومات تشير إلى إمكانية أن يكون الحادث إرهابيًا، تم اجراء تحقيق مكثف في الدولة (الإمارات العربية المتحدة)".

وأضاف المكتب: "تعمل أجهزة الاستخبارات والأمن الإسرائيلية بلا كلل، بسبب قلقها على سلامة زفي كوغان".

وقال مكتب رئيس الوزراء إن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي كان أوصى في وقت سابق، المواطنين الإسرائيليين بتجنب السفر غير الضروري إلى الإمارات العربية المتحدة.

ولم يتضح بعد أين فُقد الإسرائيلي، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحادثة وقعت في أبوظبي.

وتواصلت شبكة CNN مع السلطات في الإمارات للحصول على تعليق رسمي على الحادث، ولكنها لم تتلق ردًا بعد.

ولا تزال شبكة CNN تنتظر بيانًا من الجانب الإماراتي للتعليق على هذه الحادثة.