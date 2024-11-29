(CNN)-- حذرت قوات الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان من التحرك جنوبا إلى أكثر من 70 قرية محددة، وفقا لبيان نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) مرجعا ذلك إلى "مخاوف تتعلق بالسلامة" واعتبارها السبب الرئيسي لهذه القيود.

وعدد أدرعي أسماء القرى في تدوينته التي قال فيها: "بيان عاجل إلى سكان لبنان، حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري، جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبًا حتى إشعار آخر، كل من ينتقل جنوب هذا الخط - يعرض نفسه للخطر".

وتباع: "️وكذلك، يرجى عدم العودة الى القرى التالية: الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، ابل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة، مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، ام توته، صليب، ارنون، بنت جبيل، بيت ليف، بليدا، بني حيان، البستان، عين عرب مرجعيون، دبين، دبعال، دير ميماس، دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا، يحمر، يارون، يارين، كفر حمام، كفر كلا، كفر شوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجعيون، مروحين، مارون الراس، مركبا، عدشيت القصير، عين ابل، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رب ثلاثين، رامية، رميش، راشيا الفخار، شبعا، شيحين، شمع، طلوسة".

واتهم الجيش اللبناني، الخميس، إسرائيل بانتهاك بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الأسبوع بشكل متكرر، وذكر الجيش اللبناني في تدوينة على إكس، أنه "بتاريخي 27 و28 تشرين الثاني/ نوفمبر، وبعد إعلان وقف إطلاق النار، خرق العدو الإسرائيلي الاتفاق عدة مرات، عبر التسلل الجوي واستهداف الأراضي اللبنانية بمختلف الأسلحة".

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على وقف الأعمال العدائية لمدة 60 يوما، ومن المتوقع خلال هذه الفترة أن ينسحب مقاتلو حزب الله مسافة 40 كيلومترا (25 ميلا) من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بينما تنسحب القوات البرية الإسرائيلية تدريجيا من الأراضي اللبنانية ويتولى الجيش اللبناني المسؤولية عن المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني.