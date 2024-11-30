إدارة بايدن تعمل على تأمين وقف إطلاق النار في غزة بعد إعراب حماس عن التزامها "بالتعاون"

القدس (CNN)-- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، السبت، أن ثلاثة من موظفي منظمة "المطبخ المركزي العالمي" العالمية للإغاثة، قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية في جنوب غزة.

وقال المتحدث باسم مستشفى ناصر، الدكتور أحمد الفرا، لشبكة CNN، إن خمسة أشخاص قُتلوا في الغارة التي وقعت على الطريق الرئيسي الذي يمر بخان يونس. وكان عمال "المطبخ المركزي العالمي" الثلاثة من الموظفين المحليين.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن المركبة المستهدفة جنوب غزة في وقت مبكر صباح السبت، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من عمال منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، كان من بين ركابها "إرهابي شارك في مذبحة السابع من أكتوبر القاتلة".

وأضاف الجيش الإسرائيلي ردا على استفسار من شبكة CNN، إن "الإرهابي كان تحت مراقبة استخبارات الجيش الإسرائيلي لفترة من الوقت، وتم استهدافه بعد الحصول على معلومات موثوقة بشأن مكان تواجده في الوقت الفعلي"، حسب قوله.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "يتم فحص الادعاء بأن الإرهابي كان في نفس الوقت عاملاً بالمطبخ المركزي العالمي، ونؤكد أنها كانت مركبة مدنية لا تحمل علامات، ولم يتم تنسيق تحركها على الطريق لنقل المساعدات".

وفي أبريل/نيسان الماضي، قُتل سبعة من عمال الإغاثة، بينهم مواطنون أجانب، من منظمة "المطبخ المركزي العالمي" ومقرها الولايات المتحدة، في غارة عسكرية إسرائيلية أثناء ٌقيامهم بعملية توصيل الغذاء إلى المدنيين في غزة.