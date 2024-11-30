دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم القتل بحق مواطنين في منطقة الرياض، أقدما على ارتكاب "أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما"، والانضمام لكيان إرهابي، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم كل من (محمد بن ظافر بن ثامر العمري)، و(عبدالله بن خضر بن عبدالله الغامدي)، سعوديي الجنسية، على ارتكاب أفعالٍ مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، والانضمام لكيان إرهابي، والتخطيط للقيام بعمليات إرهابية داخل وخارج المملكة، وحيازة الأسلحة بقصد الإفساد، والاعتداء والإخلال بأمن المجتمع واستقراره، وقيام أحدهما بإعداد منزله وكرًا لاجتماع الإرهابيين وإخفاء الأسلحة والذخيرة، وتمويله ودعمه للإرهاب"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "وبإحالتهما إلى النيابة العامة، تم توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقهما من المحكمة المختصة حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهما وقتلهما، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا"، بحسب البيان.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل بالمذكورين، السبت، 28/ 5/ 1446 هجرية، الموافق 30/ 11/ 2024 ميلادية بمنطقة الرياض"، طبقا لوكالة "واس".