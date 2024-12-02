الخوذ البيضاء: قتلى جراء غارات جوية للجيش السوري على مدينة إدلب

نشر الاثنين ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2024

بعد سيطرة المعارضة عليها.. شاهد لحظة إسقاط تمثال والد وشقيق رئيس سوريا في حلب

3 عوامل جعلت نظام الأسد ضعيفًا ومكشوفًا أمام فصائل المعارضة في حلب.. مراسل CNN يوضح

(CNN)-- قالت مجموعة الإنقاذ التطوعية "الخوذ البيضاء" إن غارات جوية شنها الجيش السوري قتلت 13 مدنيًا على الأقل، بينهم نساء في مدينة إدلب، الاثنين.

وأضافت المجموعة أن الجيش شن قصفًا جويًا على حي شارع الجلاء وبالقرب من مسجد الشباب في المنطقة الشمالية الغربية.

وفي مكان آخر في إدلب، قتلت طائرات حربية تابعة للجيش السوري خمسة أطفال وامرأتين في منطقة نزوح بالقرب من حربنوش، حسبما قالت الخوذ البيضاء. وأصيب ما لا يقل عن 12 شخصًا آخرين في الهجوم.

لا يمكن لشبكة CNN التحقق بشكل مستقل من الأرقام.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي عقب الحادث، نشرتها الخوذ البيضاء، طواقم الطوارئ وهي تنقب بين قطع سميكة من الأنقاض والبطانيات الممزقة والوسائد المتربة. وفي أحد المشاهد، يبدو أن أحد عمال الإنقاذ يحمل جثة طفل صغير قتيل.

في الأيام الأخيرة، شنت القوات السورية والروسية موجة من الهجمات الجوية في أجزاء من البلاد، بعد أن نسق تحالف المتمردين هجومًا خاطفًا للسيطرة على ثاني أكبر مدينة في البلاد، حلب.

وشكل الهجوم المنسق من قبل القوات المتمردة التحدي الأكبر لنظام الرئيس بشار الأسد منذ ما يقرب من عقد من الزمان.